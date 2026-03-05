Во Львове началась масштабная контрразведывательная акция

Во Львове началась масштабная контрразведывательная акция5
- 5.03.2026, 11:28
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Она продлится пять дней.
С 5 марта Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории Львова. Они продлятся пять дней.
Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области в Facebook.
Сколько продлятся мероприятия
По данным СБУ, контрразведывательные мероприятия на территории Львова продлятся с 5 по 9 марта.
Действия правоохранителей будут охватывать весь город.
Кого привлекут
К мероприятиям по безопасности, кроме Службы безопасности Украины, также привлекут:
работников Национальной полиции;
бойцов Национальной гвардии Украины.
Какова цель проверок
В СБУ объяснили, что главной целью мероприятий является:
выявление и предотвращение угроз разведывательно-подрывной деятельности;
нейтрализация возможных диверсий;
повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.
Отмечается, что мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения.
Какие ограничения возможны в городе
Во время проведения мероприятий по безопасности возможны:
ограничение прохода и проезда по отдельным улицам;
проверка документов граждан;
осмотр автомобилей.
В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц правоохранители могут проводить дополнительную проверку.
Кроме того, планируется осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.
О чем просят людей
В СБУ призвали жителей и гостей города:
иметь при себе документы, удостоверяющие личность;
соблюдать режим комендантского часа;
с пониманием относиться к возможным неудобствам;
выполнять законные требования правоохранителей.
В ведомстве отметили, что во время проведения мероприятий будут придерживаться принципов законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.
Теракт во Львове
Напомним, в ночь на 22 февраля вблизи ТЦ «Магнус» во Львове прогремели взрывы во время вызова полиции из-за ограбления магазина.
По прибытии правоохранителей произошел второй взрыв - впоследствии инцидент квалифицировали как теракт.
В результате атаки погибла 23-летняя патрульная, еще 25 человек получили ранения. Одиннадцать человек были госпитализированы.
Вчера стало известно, что в результате теракта во Львове в больнице умер 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, который получил ранения при исполнении служебного долга.