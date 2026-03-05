Во Львове началась масштабная контрразведывательная акция 5 5.03.2026, 11:28

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Она продлится пять дней.

С 5 марта Служба безопасности Украины будет проводить контрразведывательные мероприятия на территории Львова. Они продлятся пять дней.

Об этом сообщает Управление СБУ во Львовской области в Facebook.

Сколько продлятся мероприятия

По данным СБУ, контрразведывательные мероприятия на территории Львова продлятся с 5 по 9 марта.

Действия правоохранителей будут охватывать весь город.

Кого привлекут

К мероприятиям по безопасности, кроме Службы безопасности Украины, также привлекут:

работников Национальной полиции;

бойцов Национальной гвардии Украины.

Какова цель проверок

В СБУ объяснили, что главной целью мероприятий является:

выявление и предотвращение угроз разведывательно-подрывной деятельности;

нейтрализация возможных диверсий;

повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины.

Отмечается, что мероприятия будут проходить с учетом правового режима военного положения.

Какие ограничения возможны в городе

Во время проведения мероприятий по безопасности возможны:

ограничение прохода и проезда по отдельным улицам;

проверка документов граждан;

осмотр автомобилей.

В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц правоохранители могут проводить дополнительную проверку.

Кроме того, планируется осмотр территорий и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

О чем просят людей

В СБУ призвали жителей и гостей города:

иметь при себе документы, удостоверяющие личность;

соблюдать режим комендантского часа;

с пониманием относиться к возможным неудобствам;

выполнять законные требования правоохранителей.

В ведомстве отметили, что во время проведения мероприятий будут придерживаться принципов законности и конституционной неприкосновенности прав и свобод граждан.

Теракт во Львове

Напомним, в ночь на 22 февраля вблизи ТЦ «Магнус» во Львове прогремели взрывы во время вызова полиции из-за ограбления магазина.

По прибытии правоохранителей произошел второй взрыв - впоследствии инцидент квалифицировали как теракт.

В результате атаки погибла 23-летняя патрульная, еще 25 человек получили ранения. Одиннадцать человек были госпитализированы.

Вчера стало известно, что в результате теракта во Львове в больнице умер 30-летний нацгвардеец Иосиф Павлинский, который получил ранения при исполнении служебного долга.

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