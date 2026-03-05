Иран атаковал Азербайджан
- 5.03.2026, 11:59
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Вблизи аэропорта Нахичевань упали иранские ракеты и дроны.
Ракеты и беспилотники, летевшие со стороны Ирана, упали на территорию аэропорта в азербайджанском городе Нахичевань в четверг, 5 марта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова источника, близкого к правительству Азербайджана.
Международный аэропорт Нахичевань расположен примерно в 10 км от границы с Ираном.
Как пишет CBC TV Azerbaijan, в связи с атакой иранского дрона на аэропорт Нахичевани, учителей и учеников эвакуировали из школ, расположенных вблизи аэропорта.
Два человека ранены. Также повреждено здание аэропорта.
Это первый случай, когда в иранский конфликт оказывается втянут и Азербайджан. Посла Ирана в Баку вызвали в МИД Азербайджана.