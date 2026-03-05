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Иран атаковал Азербайджан

  • 5.03.2026, 11:59
  • 10,008
Иран атаковал Азербайджан

Вблизи аэропорта Нахичевань упали иранские ракеты и дроны.

Ракеты и беспилотники, летевшие со стороны Ирана, упали на территорию аэропорта в азербайджанском городе Нахичевань в четверг, 5 марта. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на слова источника, близкого к правительству Азербайджана.

Международный аэропорт Нахичевань расположен примерно в 10 км от границы с Ираном.

Как пишет CBC TV Azerbaijan, в связи с атакой иранского дрона на аэропорт Нахичевани, учителей и учеников эвакуировали из школ, расположенных вблизи аэропорта.

Два человека ранены. Также повреждено здание аэропорта.

Это первый случай, когда в иранский конфликт оказывается втянут и Азербайджан. Посла Ирана в Баку вызвали в МИД Азербайджана.

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