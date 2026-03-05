Audi хочет создать новый роскошный внедорожник 5 5.03.2026, 14:00

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Проект обещает стать достойным конкурентом Mercedes-Benz и Land Rover.

Audi рассматривает возможность выпуска нового роскошного внедорожника, способного конкурировать с такими моделями, как Mercedes-Benz G-Class и Land Rover Defender, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Глава компании Гернот Делльнер заявил, что проект получит «зеленый свет» только при условии экономической целесообразности. По его словам, разработка полностью новой платформы слишком затратна, поэтому потенциальная модель может быть разработана на уже существующей платформе.

Одним из возможных вариантов считается использование рамны бренда Scout Motors, принадлежащего концерну Volkswagen Group. На этой базе должны появиться электропикап Terra и внедорожник Traveler, производство которых стартует в ближайшие годы.

Ранее интерес Audi к сегменту показал концепт Audi Q6 e-tron Offroad Concept, однако он был создан на электрической платформе. Руководство компании считает, что для настоящего внедорожника, способного конкурировать с G-Class и Defender, более подходит классическая рамная конструкция.

Пока же Audi сосредоточена на расширении линейки внедорожников. Уже в ближайшее время компания представит большой трехрядный кроссовер Audi Q9, который станет конкурентом BMW X7 и Mercedes-Benz GLS, а также готовит новое поколение Audi Q7, ожидаемое в 2026 году.

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