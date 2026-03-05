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Иран атаковал дата-центры Amazon

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  • 5.03.2026, 14:34
  • 4,572
Иран атаковал дата-центры Amazon

На Ближнем Востоке фиксируют сбои в работе интернета.

Компания Amazon Web Services заявила, что несколько ее дата-центров на Ближнем Востоке были повреждены ударами дронов, нанесенными Ираном или связанными с ним силами.

Об этом пишет Marketplace.

Два объекта были поражены в ОАЭ, а еще один - в Бахрейне - поврежден взрывом рядом.

Атаки вызвали сбои в работе ряда мобильных приложений в регионе, в частности банковских и платежных сервисов.

Аналитики говорят, что дата-центры являются важной частью цифровой экономики.

Эксперты обеспокоены безопасностью дата-центров, которые в настоящее время являются основой функционирования Интернета и экономики искусственного интеллекта.

Amazon Web Services является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений. Сервис обеспечивает компании, правительства и частных лиц вычислительной мощностью, хранилищами данных и другими цифровыми сервисами.

Почему это важно?

Большинство облачных сервисов в мире контролируют Amazon, Microsoft и Google.

Что говорят в Иране?

Иранские государственные СМИ оправдывают атаки, объясняя, что объекты Amazon якобы поддерживают военные операции США.

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