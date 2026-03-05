Иран атаковал дата-центры Amazon

Иран атаковал дата-центры Amazon6
- 5.03.2026, 14:34
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На Ближнем Востоке фиксируют сбои в работе интернета.
Компания Amazon Web Services заявила, что несколько ее дата-центров на Ближнем Востоке были повреждены ударами дронов, нанесенными Ираном или связанными с ним силами.
Об этом пишет Marketplace.
Два объекта были поражены в ОАЭ, а еще один - в Бахрейне - поврежден взрывом рядом.
Атаки вызвали сбои в работе ряда мобильных приложений в регионе, в частности банковских и платежных сервисов.
Аналитики говорят, что дата-центры являются важной частью цифровой экономики.
Эксперты обеспокоены безопасностью дата-центров, которые в настоящее время являются основой функционирования Интернета и экономики искусственного интеллекта.
Amazon Web Services является крупнейшим в мире поставщиком облачных вычислений. Сервис обеспечивает компании, правительства и частных лиц вычислительной мощностью, хранилищами данных и другими цифровыми сервисами.
Почему это важно?
Большинство облачных сервисов в мире контролируют Amazon, Microsoft и Google.
Что говорят в Иране?
Иранские государственные СМИ оправдывают атаки, объясняя, что объекты Amazon якобы поддерживают военные операции США.