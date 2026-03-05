Стало известно, откуда запустили иранский дрон, атаковавший британскую авиабазу на Кипре 2 5.03.2026, 14:54

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Shahed прилетел с неожиданного направления.

Иранский дрон Shahed, который нанес удар по британской авиабазе RAF Akrotiri на Кипре, был запущен из столицы Ливана — Бейрута.

Об этом пишет Associated Press, ссылаясь на чиновника с Кипра.

Один из чиновников страны подтвердил, что дрон, который повредил ангар на авиабазе RAF Akrotiri, летел именно из Ливана.

Чиновник попросил не называть его имени, поскольку не имеет права публично комментировать атаку, подчеркнули в AP.

В ночь на 2 марта британскую авиабазу RAF Akrotiri на Кипре атаковал беспилотник. В результате удара пострадавших нет. Сама база получила «незначительные повреждения».

В тот же день Греция отправила на Кипр фрегаты и истребители F-16 Fighting Falcon. Кроме этого, сообщалось, что из-за предыдущей атаки семьи военных с базы решили временно переселить из соображений безопасности.

3 марта Clash Reports писало, что в обломках иранского дрона Shahed-136, который атаковал британскую авиабазу на Кипре, могли быть элементы российской защищенной CRPA-антенны Комета-М, которая применяется на российских дронах и ракетах.

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