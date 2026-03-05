В Беларуси устранен масштабный сбой зарядных станций Malanka 5.03.2026, 15:12

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Утверждается, что они «работают в штатном режиме».

Сбой зарядных станций Malanka в Беларуси устранен, сообщил оператор сети электрозаправочных станций «Белоруснефть».

«Наши сервисы снова в строю», — сообщили в компании, отметив, что все системы работают в штатном режиме.

Напомним, утром 4 марта сеть зарядных станций Malanka по всей Беларуси временно вышла из строя из-за аварии на облачной платформе оператора связи МТС. Водители электромобилей остались без возможности зарядить машины.

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