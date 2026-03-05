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БЖД засекретила проблемы с поездами «Штадлер» и PESA

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  • 5.03.2026, 16:35
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БЖД засекретила проблемы с поездами «Штадлер» и PESA

Работники возмущены новыми правилами.

После ряда проблем с электропоездами «Штадлер» и дизель-поездами Pesa Белорусская железная дорога решила засекретить любую информацию о них. Сотрудников обязали подписать письменное обязательство о неразглашении.

«В данном случае железнодорожники, имеющие хоть какое-либо отношение к указанному моторвагонному подвижному составу, в принудительном порядке письменно поклялись не разглашать информацию о его состоянии и причинах имевших место неисправностей», — сообщает Сообщество железнодорожников Беларуси.

По словам работников отрасли, требования доходят до абсурда: сотрудникам БЖД фактически запрещают обсуждать или даже упоминать в разговорах с родственниками и близкими свою профессиональную деятельность и связанные с ней вопросы.

Этой зимой сначала из строя начали выходить польские дизель-поезда Pesa, а затем — швейцарские семивагонные электропоезда «Штадлер». Даже проведённый ремонт не всегда помогал: поезда «Штадлер» всё равно прибывали с опозданием на час–полтора.

Причиной неисправностей в Сообществе железнодорожников называют нехватку качественных запасных частей и расходных материалов, возникшую в результате международных санкций.

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