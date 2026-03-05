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Белгидромет пошел против Лукашенко

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  • 5.03.2026, 17:31
  • 8,482
Белгидромет пошел против Лукашенко

Синоптики поспорили с диктатором.

Лукашенко, возомнивший себя синоптиком, сделал прогноз по паводку весной 2026 года и сказал, что большой воды не будет, а 5 марта Белгидромет выпустил свой прогноз, который противоречит словам диктатора.

Синоптики считают, что весной 2026 года половодье будет более высокое, чем в последние годы, но, по расчетам, максимальные уровни воды на реках прогнозируются близкими к средним многолетним значениям.

Что касается пойменных участков рек, то они будут затопляться. «Максимальные уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых отмечаются затопления прибрежных территорий», — отметили в Белгидромете.

Наиболее сложную паводковую ситуацию специалисты ожидают в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять.

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