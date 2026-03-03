Лукашенко стал синоптиком 24 3.03.2026, 19:23

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Диктатор начал прогнозировать погоду.

Узурпатор Александр Лукашенко не ожидает сильных паводков в стране, несмотря на снежную зиму. Об этом он заявил, принимая кадровые решения.

«Хочу публично сказать, что если кто-то ждет большой воды в этом году, тот ошибается. Потому что там, где есть снег, он выпадал в морозное время. А когда мороз минус 20-30 градусов, он не слежавшийся - ворохом лежал. И как только оттепель, он дал усадку. И вот я смотрел в лесу, на полях. Ну, 20-30 см (высота снежного покрова. – Прим.) самое большое – там, где задувало, наметало этот снег», - спрогнозировал узурпатор.

Вместе с тем он констатировал, что это гораздо больше, чем в прошлые годы: «Эмчеэсники правильно делают, что готовятся к паводкам. Снег все-таки побольше выпадал. Но его будет не много. Он утрамбовался. Оттепель, которая появилась в конце февраля - начале марта, она его на место поставила. Он утрамбовался и большого снега нет».

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