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Орбан угрожает Украине из-за перекрытия нефтепровода «Дружба»

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  • 5.03.2026, 18:56
  • 21,026
Орбан угрожает Украине из-за перекрытия нефтепровода «Дружба»

Премьер-министр Венгрии грозит применить силу.

По словам премьер-министра Венгрии, у него есть политические и финансовые инструменты, чтобы заставить Украину возобновить транзит нефти.

«Мы победим. Мы заставим их безусловно и как можно скорее возобновить работу нефтепровода «Дружба», - написал Виктор Орбан в соцсети Х.

«Здесь не будет компромиссов. Никаких соглашений. Мы нанесем им поражение. Мы прорвем украинскую нефтяную блокаду, мы заставим украинцев возобновить поставки не через бизнес, не через соглашение, не через компромисс, а через силу. Энергия Венгрии вскоре снова потечет по трубопроводу «Дружба», - добавил Орбан.

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