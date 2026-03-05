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Для Украины в войне с Ираном есть два базовых сценария

  • Дмитрий Кулеба
  • 5.03.2026, 20:33
  • 5,166
Для Украины в войне с Ираном есть два базовых сценария

Как все будет продолжаться?

Это не третья мировая война. Китай не будет воевать за Иран, но попытается помочь ему держаться.

Для Украины есть два главных риска этой войны.

Первый – если она затянется, то будет большая потребность в ракетах Patriot для перехвата всех иранских дронов. Соответственно, партнеры могут сказать: «Извините, нам самим нужно». Тогда мы с вами почувствуем, что такое отсутствие ракет Patriot.

Второй риск – рост цены на нефть. Чем выше нефть, тем больше денег у России. А чем больше денег у России, тем больше и продолжительнее война против Украины.

Россия полностью деградировала и не способна ничего сделать, чтобы помочь Ирану, потому что все ресурсы бросила на войну с Украиной. Это ее главная цель. В долгосрочной перспективе мы видим полную деградацию России как империи, но в моменте нам от этого не легче.

Как все будет продолжаться? Сейчас есть два базовых сценария.

Первый – Иран стабилизируется изнутри, сохраняет способность производить и получать оружие, и тогда мы в долгой войне.

Второй – противоположные вещи происходят. Побеждают США с Израилем. Дальше – неизвестность.

Что мы знаем точно: в истории мира нет случая, когда без наземной операции удалось сменить режим. Поэтому какая-то война да будет.

Дмитрий Кулеба, TikTok

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