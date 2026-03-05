Для Украины в войне с Ираном есть два базовых сценария
- Дмитрий Кулеба
- 5.03.2026, 20:33
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Как все будет продолжаться?
Это не третья мировая война. Китай не будет воевать за Иран, но попытается помочь ему держаться.
Для Украины есть два главных риска этой войны.
Первый – если она затянется, то будет большая потребность в ракетах Patriot для перехвата всех иранских дронов. Соответственно, партнеры могут сказать: «Извините, нам самим нужно». Тогда мы с вами почувствуем, что такое отсутствие ракет Patriot.
Второй риск – рост цены на нефть. Чем выше нефть, тем больше денег у России. А чем больше денег у России, тем больше и продолжительнее война против Украины.
Россия полностью деградировала и не способна ничего сделать, чтобы помочь Ирану, потому что все ресурсы бросила на войну с Украиной. Это ее главная цель. В долгосрочной перспективе мы видим полную деградацию России как империи, но в моменте нам от этого не легче.
Как все будет продолжаться? Сейчас есть два базовых сценария.
Первый – Иран стабилизируется изнутри, сохраняет способность производить и получать оружие, и тогда мы в долгой войне.
Второй – противоположные вещи происходят. Побеждают США с Израилем. Дальше – неизвестность.
Что мы знаем точно: в истории мира нет случая, когда без наземной операции удалось сменить режим. Поэтому какая-то война да будет.
Дмитрий Кулеба, TikTok