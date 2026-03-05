TIME: Здравоохранение — самое сложное испытание для ИИ 4 5.03.2026, 20:40

2,882

Технологии могут перевести медицину от лечения к ранней профилактике.

Сфера здравоохранения может стать самым сложным испытанием для искусственного интеллекта. Здесь технологии сталкиваются с жестким регулированием, высокой ценой ошибок и необходимостью человеческого участия, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Почти десять лет назад ученый и лауреат Нобелевской премии Джеффри Хинтон предположил, что развитие ИИ сделает профессию радиолога ненужной. Однако этого не произошло. Сегодня радиологов стало даже больше. С 1995 по 2024 год Управление по контролю за продуктами и лекарствами США одобрило около 950 медицинских систем на основе ИИ, из которых 723 предназначены для радиологии. При этом технологии стали лишь инструментом для специалистов, а не их заменой.

Эксперты отмечают, что главный вопрос — не заменит ли ИИ врачей, а как он изменит медицину. По словам кардиолога и исследователя Эрика Топола, спрос на медицинскую помощь практически безграничен, и новые технологии скорее выявят огромный объем ранее недиагностированных проблем.

В ряде исследований ИИ уже превосходит врачей в отдельных задачах, например при анализе медицинских данных. Однако результаты неоднозначны: иногда лучшими оказываются системы ИИ, иногда — сочетание работы человека и алгоритма. При этом технологии по-прежнему допускают ошибки и требуют контроля специалистов.

Одним из главных преимуществ ИИ может стать переход медицины от лечения болезней к их раннему предотвращению. Носимые устройства и датчики уже собирают данные о здоровье миллионов людей, что позволяет выявлять риски заболеваний задолго до появления симптомов.

Тем не менее внедрение ИИ сдерживают юридические и этические вопросы, а также необходимость человеческого сочувствия в медицине, которое, по мнению многих специалистов, машины не смогут полностью заменить.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com