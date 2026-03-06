В Беларуси внесли серьезные изменения в порядок проведения ЦТ

В Беларуси внесли серьезные изменения в порядок проведения ЦТ1
- 6.03.2026, 11:43
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Некоторым абитуриентам разрешат пользоваться гаджетами.
Правительство Беларуси утвердило изменения в порядке проведения ЦТ.
Согласно новому документу, для абитуриентов с особыми потребностями предусмотрят дополнительные условия. Им разрешат пользоваться специальными устройствами, в том числе мобильными средствами связи с программами для контроля состояния здоровья.
Также таких участников ЦТ смогут размещать на отдельных местах в аудиториях с учетом особенностей опорно-двигательного аппарата. При регистрации абитуриент должен предоставить медицинскую справку и указать в заявлении необходимость спецусловий.
Кроме того, уточнили перечень запретов. Теперь прямо прописано, что участникам тестирования нельзя выносить из аудитории и пункта проведения ЦТ письменные заметки или записи на любых носителях. Также уточнены требования к калькуляторам, которые можно использовать на экзаменах по химии и физике.