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В Беларуси внесли серьезные изменения в порядок проведения ЦТ

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  • 6.03.2026, 11:43
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В Беларуси внесли серьезные изменения в порядок проведения ЦТ

Некоторым абитуриентам разрешат пользоваться гаджетами.

Правительство Беларуси утвердило изменения в порядке проведения ЦТ.

Согласно новому документу, для абитуриентов с особыми потребностями предусмотрят дополнительные условия. Им разрешат пользоваться специальными устройствами, в том числе мобильными средствами связи с программами для контроля состояния здоровья.

Также таких участников ЦТ смогут размещать на отдельных местах в аудиториях с учетом особенностей опорно-двигательного аппарата. При регистрации абитуриент должен предоставить медицинскую справку и указать в заявлении необходимость спецусловий.

Кроме того, уточнили перечень запретов. Теперь прямо прописано, что участникам тестирования нельзя выносить из аудитории и пункта проведения ЦТ письменные заметки или записи на любых носителях. Также уточнены требования к калькуляторам, которые можно использовать на экзаменах по химии и физике.

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