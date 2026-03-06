В Украине погиб белорусский доброволец Василий «Дир» Рапицкий 4 6.03.2026, 17:03

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Василий «Дир» Рапицкий

Он не вернулся с задания 4 марта.

Во время выполнения боевого задания в Украине погиб белорусский доброволец Василий «Дир» Рапицкий. Его не стало 4 марта.

Служивший в полку Калиновского Александр «Кусь» Клочко рассказал, что Василий Рапицкий погиб от вражеского беспилотника. Он был «простым белорусским парнем, который много лет жил в Украине».

«Когда московские оккупанты подошли к украинской столице в 2022 году — он не смог остаться в стороне и присоединился к полку Калиновского. Мы вместе «работали» в батальоне «Волат». Он был командиром моей второй смены нашего противотанкового подразделения (ПТРК)», — написал Кусь в своем телеграм-канале.

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