США потопили флот иранского режима: восьмой день военной операции 19 7.03.2026, 9:35

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(Обновлено) Для иранского режима готовят нечто особенное.

На Ближнем Востоке продолжается американо-израильская операция против Ирана.

Сайт Charter97.org следит за развитием событий на протяжении восьмого дня конфликта.

21:22 Сын погибшего верховного лидера Ирана Али Хаменеи Моджтаба при одной из атак был ранен. Об этом также сообщил израильский журналист и телеведущий Амит Сигаль со ссылкой на свои источники.

21:17 Президент США Дональд Трамп заявил, что за три дня операции «Эпическая ярость» США полностью уничтожили иранский флот, затопив 42 корабля и существенно парализовав морской и воздушный потенциал Ирана.

20:53 Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бин Заид Аль Нахайян, который также является правителем Абу-Даби , заявил, что его страна находится во «временах войны», подчеркнув для своих врагов, что ОАЭ — «нелегкая добыча».

Это был его первый публичный комментарий после того, как США и Израиль начали атаковать Иран, а Иран — большинство соседей, в том числе ОАЭ.

19:10 В самом сердце Тегерана ЦАХАЛ атаковал центральный штаб ПВО военно-воздушных сил Корпуса стражей исламской революции («КСИР»). Об этом сообщает пресс-служба «Армии обороны Израиля».

Удар был осуществлен ВВС при содействии военной разведки («АМАН»).

17:48 В ночь на 7 марта ВВС ЦАХАЛа при содействии военной разведки завершили волну ударов по всему Тегерану и по военной инфраструктуре в аэропорту «Мехрабад».

Аэропорт «Мехрабад» использовался подразделением «Силы Кудс» Корпуса стражей исламской революции и являлся центральным узлом для вооружения и финансирования террористических прокси-группировок на Ближнем Востоке. Самолеты, груженные оружием и наличными, вылетали из этого аэропорта и приземлялись в разных точках региона, поставляя товар союзникам иранского режима.

В ходе точечной атаки, проведенной этой ночью, были уничтожены 16 самолетов подразделения «Силы Кудс».

Кроме того, были атакованы несколько иранских истребителей, которые представляли угрозу для самолетов ВВС, действующих в небе над Ираном.

14:30 Трамп: Сегодня Иран столкнется с очень мощным ударом. Из-за их поведения всерьез рассматривается возможность полного уничтожения районов и групп людей, которые до этого не считались целями.

14:05 США могут вести подготовку к наземной операции в Иране.

На этой неделе армия США неожиданно прервала учения элитной 82-й воздушно-десантной дивизии в Луизиане. В состав дивизии входит боевое подразделение численностью 4-5 тысяч человек. Спецназ подготовлен к выполнению задач в любой точке мира в течение 18 часов после получения приказа.

13:30 Дональд Трамп отказался комментировать информацию о том, что Россия может передавать Ирану разведывательные данные для ударов по американским военным объектам. Президент США назвал вопрос глупым.

13:15 Вооруженные силы Катара отразили ракетный удар Ирана по стране.

13:00 Суда в Персидском заливе выдают себя за китайские, чтобы избежать атак Ирана. Об этом сообщает Financial Times.

По меньшей мере 10 судов в Персидском заливе изменили свои сигналы через транспондеры, указав, что принадлежат Китаю и имеют китайский экипаж. Чтобы избежать атак Ирана, некоторые корабли подделывают свои GPS-сигналы.

12.59 Международный аэропорт Дубая приостановил свою работу. Об этом сообщила пресс-служба правительства эмирата.

10:44 Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что его не волнует тот факт, что Иран получает от России разведданные для ударов по позициям американских войск. В контексте информации СМИ об обмене разведданными между РФ и Ираном глава Пентагона отметил, что президент США Дональд Трамп «хорошо осведомлен о том, кто с кем разговаривает». Он также добавил, что США «отслеживают все» и учитывают это в своих боевых планах.

10:37 Взрывы в Дубае: иранский беспилотник, по предварительным данным, рухнул на территории Международного аэропорта.

10:36 ЦАХАЛ ударил по главному военному университету КСИР — Университету имени Имама Хусейна.

Предварительно, он использовался как резервный объект и место сбора Корпуса стражей исламской революции. По данным ЦАХАЛ, там находилось множество военных объектов КСИР.

Атаку также произвели по хранилищу иранской ракетной части и подземной инфраструктуре, используемой для хранения баллистических ракет.

10:35 США готовят к отправке на Ближний Восток третью авианосную ударную группу во главе с авианосцем USS George H.W. Bush

10:34 Израиль начал новую волну ударов по Тегерану. Целью ударов по Тегерану стал аэропорт «Мехрабад» — один из двух международных аэропортов иранской столицы. Он уже подвергался ударам в начале операции США и Израиля против Ирана.

09.42 Президент США Дональд Трамп в частном порядке выражал серьезную заинтересованность в размещении американских наземных войск на территории Ирана. Об этом сообщили несколько американских чиновников и источников, знакомых с внутренними обсуждениями в администрации. По их словам, во время бесед с помощниками и представителями Республиканской партии Трамп описывал возможный послевоенный сценарий для Ирана. Речь шла не о масштабном вторжении, а о небольшом контингенте войск США, который можно было бы использовать для достижения конкретных стратегических целей.

09:09 Знаменитые бомбардировщики США B-1 летят атаковать Иран. На иранские объекты могут сбросить «Мать всех бомб».

Эксперты заметили группу самолетов B-1, направляющихся с авиабазы Дайесс в Техасе на авиабазу Фэрфорд в Глостершире, где к ним, как ожидается, присоединятся другие бомбардировщики-невидимки, включая B-2 и B-52. Источники предполагают, что суббота, 7 марта, может стать решающим днем для новой гигантской бомбардировки — ровно через неделю после того, как Америка и Израиль впервые атаковали Иран в рамках операции «Эпическая ярость». Эксперты считают, что Америка может сбросить на Иран «Мать всех бомб», или бомбу GBU-43/B Massive Ordnance Air Blast (MOAB) — 10-тонное взрывное устройство, способное при взрыве образовать кратер глубиной 300 метров.

USAF B-1 Lancer heavy bomber arriving in Britain, redeployed to RAF Fairford in order to conduct additional strikes on Iran. pic.twitter.com/z7anLj8DIV — OSINTtechnical (@Osinttechnical) March 6, 2026

Напомним, Дональд Трамп уже заявил, что сделки с Ираном не будет, если не будет («безоговорочной капитуляции» https://charter97.org/ru/news/2026/3/7/676034/).

08:59 Президент США Дональд Трамп потребовал безусловной капитуляции Ирана. Американский лидер объяснил, что видит два сценария завершения конфликта. Первый - это официальное признание поражения Тегераном, второй - фактическое уничтожение военного потенциала режима.

08:37 США планируют сегодня вечером начать самую масштабную бомбардировочную операцию против Ирана, направленную на уничтожение учреждений и заводов, связанных с ракетами. Об этом заявил глава Минфина США Скотт Бессент со ссылкой на слова главы Объединенного комитета начальников генштабов США Дэна Кейна, министра войны Пита Хегсета и президента Дональда Трампа.

05:22 Франция отправила в Средиземное море вертолетоносец «Le Tonnerre» («Гром»), в дополнение к авианосцу «Шарль де Голль», который уже прибыл туда. Представитель Генштаба сообщил, что судно «пополнит силы французской армии на фоне кризиса на Ближнем Востоке».

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