Какая погода будет в Беларуси 8 марта?4
- 7.03.2026, 20:27
- 4,336
Синоптики назвали цвет «желтый».
На 8 марта, воскресенье, в Беларуси объявлен желтый уровень опасности. Об этом сообщает Белгидромет.
«В ночные и утренние часы 8 марта (воскресенье) местами на дорогах республики ожидается гололедица», — отмечает Белгидромет.
Ранее синоптики прогнозировали, что в воскресенье, 8 марта, осадков не ожидается, а туманы должны сохраниться. Минимальная температура ночью 0…−6°С, местами по северо-восточной половине −7…11°С, максимальная днем составит от +3°С по северо-востоку до +14°С по юго-западу.
Водоемы продолжают терять ледяной покров — отмечается очищение ото льда реки Вилии, вскрылся Неман у Столбцов, его приток река Щара у Слонима и приток Припяти река Оресса.