Почему Лукашенко засуетился 15 Алексей Мазартов

7.03.2026, 18:07

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Диктатор многое может потерять из-за войны против Ирана.

Буквально неделю назад министр промышленности рассказывал, как Минпром решил сделать ставку на Иран в качестве перспективного рынка для экспорта белорусских товаров. У белорусских властей всегда было идеальное чувство момента. Опять же и друзей они себе выбирать умеют. Правда, в последнее время эти друзья как-то быстро заканчиваются.

Отложенная реакция

На потерю иранского друга и перспективного союзника официальный Минск отреагировал с большим запозданием. Али Хаменеи был убит в субботу, 28 февраля еще во время первой атаки. Александр Лукашенко направил официальные соболезнования по поводу его гибели только в понедельник 2 марта. При этом в соболезнованиях ничего не говорилось ни об обстоятельствах этой гибели, ни о том, кто в этом виноват.

Со всем этим Лукашенко определился только к 4 марта, когда он встречался с послом Ирана в Беларуси Алирезой Санеи.

«Вероломное нападение Израиля при поддержке США на Иран нам понятно и неприемлемо», - сказал Лукашенко.

Погибшего духовного лидера Ирана Лукашенко назвал при этом большим гуманистом и абсолютно невоенным человеком. То есть, Иран – хороший, США плохие, Израиль еще хуже.

Но на самом деле, удивительно не то, что Александр Лукашенко так долго тянул прежде, чем определиться со своей геополитической диспозицией. С вопросом чей Крым Лукашенко не мог определиться годами. А там все-таки союзник был ближе.

Поэтому, с Ираном тоже можно было бы не спешить. Но война в Иране затронула очень персональные интересы Лукашенко. Вернее, не столько сама война в Иране, сколько иранский ответ на американские и израильские удары. Поскольку достать американцев у Ирана не получается, Иран пытается достать всех соседей. Под ударами оказались объекты в Бахрейне, Катаре, Объединенных Арабских Эмиратах и Омане. То есть, под угрозой оказался весь регион. А в этом регионе у Лукашенко не просто любовь. Тут у него любовь с интересом.

И эти интересы находятся не в Иране. Но очень близко.

Свой интерес

ОАЭ Александр Лукашенко посещал в 2013, 2014, 2016, 2017, 2019 годах. Потом был перерыв в несколько лет, но зато в 2023 году Лукашенко летал в Эмираты четыре раза. В 2024 году его визит продлился четыре дня, и за это время он успел встретиться с президентом Эмиратов и министром инвестиций этой страны. Чаще, чем в Эмираты Лукашенко летал только в Россию.

И, видимо, не зря. Если до 2020 года торговля с Эмиратами не превышала 100 миллионов долларов, то после введения западных санкций все изменилось. Как похвастался белорусский посол в этой стране Игорь Белый в 2024 году белорусский экспорт в эту страну составил 3,6 миллиарда долларов. То есть вырос в десятки раз.

Но этот феноменальный рост не должен обманывать. Дело не в том, что в Эмиратах вдруг оценили уникальные потребительские качества автобусов МАЗ. На самом деле, большая часть этого экспорта идет не в Эмираты. Особенно учитывая, что значительную долю в нем составляют удобрения и нефтепродукты.

Эмираты просто стали удобным хабом, через который Беларусь поставляет свои товары дальше. В страны Африки и Азии.

«В настоящее время ОАЭ — это финансовый и логистический хаб мирового уровня. Поэтому Эмираты нужно рассматривать не только для прямых поставок, но и в целях выхода на весь регион Персидского залива, Ближнего Востока и не только», - сказал белорусский посол в этой стране.

Неудивительно, что именно после иранских ударов по странам Залива, а не американских ударов по Ирану, белорусские власти так засуетились со своими миротворческими инициативами.

«С обеспокоенностью следим за обострением ситуации между Израилем и Ираном, затронувшим также дружественные страны Залива. Призываем вовлеченные в обмен ударами страны отказаться от опасной конфронтации и вернуться к разрешению всех разногласий политико-дипломатическим путем», - заявил МИД Беларуси.

Ну и действительно, если дружественные страны Залива пострадают, то вместе с ними пострадает и весь белорусский экспорт на рынки дальней дуги. По крайней мере, самая доходная часть белорусского экспорта.

Нужно искать новый хаб, нужно выстраивать новые логистические цепочки, а это время и деньги. Которых у Беларуси сейчас нет в условиях, когда белорусские товары теряют свой основной рынок в России.

Тем более, что с дружественными странами Залива Лукашенко связывают не только государственные, но и глубоко личные интересы. Не зря же Лукашенко еще с нулевых ездил в Эмираты, как к себе домой. Хотя в те времена белорусский экспорт в эту страну был на грани статистической погрешности.

А в 2024 году Лукашенко освоил новое перспективное направление. После многолетнего перерыва он совершил визит в Оман. Повторный визит в эту страну в 2025 году продлился с 28 ноября по 7 декабря с перерывом на однодневную вылазку в Алжир. Это была та самая поездка в ходе которой Лукашенко предложил Оману и Алжиру сообразить с ним на троих завод по производству удобрений.

При этом, на последней встрече Лукашенко с султаном Омана из всех официальных лиц присутствовали только его старший и младший сыновья. А объем белорусской торговли с этой страной за 2024 год составил 5 миллионов долларов.

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Разгадка внезапного интереса очень проста. До последнего времени Эмираты и Оман были тихими гаванями где можно было хранить все, что было нажито непосильным трудом.

Но все изменилось с началом войны. После того как дружественный Иран начал бить по дружественным странам Залива, они перестали быть тихими гаванями.

«Меня настораживает тот факт, что государства Залива могут втянуться в эту войну и могут стать участниками этой дикой войны. Боюсь, что так и будет», - сказал Александр Лукашенко

И действительно, есть чего бояться. С одной стороны угроза для белорусского экспорта, с другой стороны – угроза для семейных финансов. Мало того, что надо будет искать новый хаб, так и для всего, что было нажито непосильным трудом надо будет искать другую тихую гавань.

Алексей Мазартов, «Белорусы и рынок»

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