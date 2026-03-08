Рукописную книгу из белорусского прихода продали на аукционе за 1,5 тысячи евро 4 8.03.2026, 11:28

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Вероятно, книгу выкупил один из белорусских меценатов.

На польском аукционе за 1500 евро продали старинную книгу из белорусского прихода. Стартовая цена лота составляла 704 евро. Торги закончились на отметке 1562 евро, сообщает «Еврорадио».

Рукописная книга XIX века из прихода в Великих Эйсмонтах Гродненской области при неизвестных обстоятельствах исчезла из местного костела. Подобные документы обычно хранятся в церковных или государственных архивах, так как имеют значительную научную ценность.

«Все будет хорошо, ждите информацию в понедельник утром!» — говорит опекун инициативы MALDZIS Григорий Остапеня.

Вероятно, книгу выкупил один из белорусских меценатов. Инициатива MALDZIS координирует белорусских меценатов для сохранения ценных артефактов, связанных с Беларусью. Ранее инициатива выкупила литографии Наполеона Орды (они сейчас выставлены в Музее Свободной Беларуси в Варшаве), первую белорусскоязычную карту Беларуси, франкоязычное издание первой части «Великого искусства артиллерии» Казимира Семеновича, первое издание «Жезла правления» Симеона Полоцкого и другие предметы.

После демократических перемен в Беларуси приобретения планируется передать в белорусские музеи.

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