Работающий таксистом Алексей Хлестов представил новую песню

Работающий таксистом Алексей Хлестов представил новую песню8
- 8.03.2026, 15:24
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Певец исполнил ее прямо за рулем.
Певец Алексей Хлестов презентовал свою новую песню «Белый танец». Видео появилось в инстаграм-паблике «Белорусские дни».
Автор видео обыграл новое место работы певца: вызвал такси, увидел за рулем Хлестова. А тот, чтобы доказать, что он — это он, исполнил свою новую песню прямо за рулем.
Напомним, что популярный в прошлом белорусский певец Алексей Хлестов неожиданно напомнил о себе: выяснилось, что он стал таксистом и как минимум с августа 2025-го возит пассажиров категории бизнес-класса. Выступать на эстраде он не может, поскольку находится в черных списках.