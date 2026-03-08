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Работающий таксистом Алексей Хлестов представил новую песню

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  • 8.03.2026, 15:24
  • 7,832
Работающий таксистом Алексей Хлестов представил новую песню
Алексей Хлестов

Певец исполнил ее прямо за рулем.

Певец Алексей Хлестов презентовал свою новую песню «Белый танец». Видео появилось в инстаграм-паблике «Белорусские дни».

Автор видео обыграл новое место работы певца: вызвал такси, увидел за рулем Хлестова. А тот, чтобы доказать, что он — это он, исполнил свою новую песню прямо за рулем.

Напомним, что популярный в прошлом белорусский певец Алексей Хлестов неожиданно напомнил о себе: выяснилось, что он стал таксистом и как минимум с августа 2025-го возит пассажиров категории бизнес-класса. Выступать на эстраде он не может, поскольку находится в черных списках.

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