ВСУ деоккупировали на юге Украины 400−435 квадратных километров за полтора месяца 2 8.03.2026, 21:41

3,916

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора месяца Силы обороны освободили 400−435 квадратных километров на юге Украины.

«На юге нашего государства за последние месяца полтора (Вооруженные силы — ред.) провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные — восстановили контроль над где-то около 400−435 километров (квадратных — ред.)», — заявил Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном в Киеве, сообщил «Укринформ».

«Но я скажу так, очень осторожно, все в большем позитиве находятся, чем это было в конце 2025 года», — добавил он, указав, что действия украинских воинов сорвали планы врага на этом направлении.

«Главные цели — это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил», — сказал также Зеленский.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com