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ВСУ деоккупировали на юге Украины 400−435 квадратных километров за полтора месяца

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  • 8.03.2026, 21:41
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ВСУ деоккупировали на юге Украины 400−435 квадратных километров за полтора месяца

Об этом сообщил Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за последние полтора месяца Силы обороны освободили 400−435 квадратных километров на юге Украины.

«На юге нашего государства за последние месяца полтора (Вооруженные силы — ред.) провели ряд важных действий по обороне и в некоторых направлениях по наступлению. Исключительно действия были с тем, чтобы сорвать планы РФ. Мы считаем, что достаточно успешные — восстановили контроль над где-то около 400−435 километров (квадратных — ред.)», — заявил Зеленский во время совместного брифинга с премьер-министром Нидерландов Робом Еттеном в Киеве, сообщил «Укринформ».

«Но я скажу так, очень осторожно, все в большем позитиве находятся, чем это было в конце 2025 года», — добавил он, указав, что действия украинских воинов сорвали планы врага на этом направлении.

«Главные цели — это восток нашего государства, захват Донецкой и Луганской областей. В принципе, их планы не изменились, идет отсрочка из-за того, что они не способны это сделать теми средствами и силами, которые у них на сегодня есть и из-за действий, соответственно, наших Вооруженных сил», — сказал также Зеленский.

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