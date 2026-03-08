Трамп: Новый лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения США 8.03.2026, 21:04

2,954

Фото: Getty images

В Иране определили нового верховного лидера, но не назвали его имени.

США должны одобрить кандидатуру нового верховного лидера Ирана перед его избранием, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В противном случае новый лидер «не продержится долго», добавил американский президент.

«Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них (властей Ирана.— Прим.) ядерного оружия»,— сказал Трамп в эфире ABC News.

Дональд Трамп допустил, что может утвердить на должность нового лидера Ирана человека, связанного с текущим режимом: «Я бы согласился. Есть множество людей, которые могли бы подойти».

Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. 8 марта Совет экспертов Ирана сообщил, что выборы нового лидера страны состоялись, и кандидатура определена. Его имя пока не раскрывается.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com