Трамп: Новый лидер Ирана «не продержится долго» без одобрения США
- 8.03.2026, 21:04
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В Иране определили нового верховного лидера, но не назвали его имени.
США должны одобрить кандидатуру нового верховного лидера Ирана перед его избранием, заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. В противном случае новый лидер «не продержится долго», добавил американский президент.
«Если он не получит нашего одобрения, он долго не продержится. Я не хочу, чтобы людям пришлось через пять лет вернуться и снова делать то же самое, или, что еще хуже, допустить наличие у них (властей Ирана.— Прим.) ядерного оружия»,— сказал Трамп в эфире ABC News.
Дональд Трамп допустил, что может утвердить на должность нового лидера Ирана человека, связанного с текущим режимом: «Я бы согласился. Есть множество людей, которые могли бы подойти».
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит 28 февраля, в первый день совместной операции США и Израиля против исламской республики. 8 марта Совет экспертов Ирана сообщил, что выборы нового лидера страны состоялись, и кандидатура определена. Его имя пока не раскрывается.