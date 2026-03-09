«Куда такие дорогие продукты?» 4 9.03.2026, 9:50

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Что происходит с ценами в Беларуси.

Белорусы внутри страны рассказали «Салідарнасці», есть ли в их списке продукты, которые пришлось исключить из-за подорожания. Все имена собеседников изменены.

Валентина, 53 года

— Мы вот только из «Санты». Помидоры черри — по 42-54 рубля за кило, огурцы беларуские — по 11-12, причем невкусные. Сейчас тоска по свежим овощам, зелени — дорого. Руккола — по 75-80 рублей за кило.

Рыба особо никогда доступной и не была, но кусочки слабосоленой, которые раньше стоили 12 рублей, сейчас — по 17. Безумных денег стоят орехи, мы их покупаем только совсем маленькими граммовками. Не беру также оливковое масло — только если на акциях.

В последнее время стала пить меньше кофе: если раньше было 2-3 чашки в день, то сейчас одна с утра. И еще очень подорожал шоколад — раньше покупала горький 90%, сейчас — 72%.

Но я бы еще добавила, что дорожают не только продукты. В салонах красоты, причем не премиум-класса, цены растут чуть ли не каждый месяц. Один сеанс в бассейне — был 12 рублей в прошлом месяце, сейчас — 16.

Валерия, 35 лет

— Раньше брали для сына семгу горячего копчения, но недавно она сильно подорожала, поэтому перестали. Также больше не покупаем подсолнечное масло с добавлением оливкового Altero — теперь беру «Золотую семечку».

Из базовых продуктов вроде ничего не исключили из-за подорожания. Но вот сыр, например, всегда стараюсь брать тот, что подешевле.

Марина, 33 года

— Реже стали покупать разве что овощи. Например, практически исключили из рациона огурцы — они сейчас дорогие и невкусные. В остальном позволить себе можем, но на цены внимание обращаем. Недавно мама положила в корзину копченый сыр, а папа ей в шутку: «Куда такие дорогие продукты?»

Также сейчас подорожала уходовая косметика. Просила крем передать из Польши — там он на 30 рублей дешевле.

Станислава, 29 лет

— Нет такого, что перестали что-то покупать из-за выросшей цены. Есть базовый набор продуктов, который всегда покупаем независимо от стоимости: хлеб определенной фирмы, подсолнечное масло, кетчуп, пельмени, мясо и фарш, колбасы, средства личной гигиены.

Если говорить про крупы, чай, кофе, овощи, фрукты, молочку, бытовую химию — то здесь выбираю подешевле, если качество не уступает.

Олег, 26 лет

— Цены, конечно, растут. Но меньше покупать от этого я не стал. Разве что стал больше обращать внимание на скидки и выбирать магазины бюджетного сегмента. Если стоит выбор между «Короной» и «Грошыком», пойду в последний. Бывают товары, которые со скидкой дешевле на 30-50% — тогда можно очень выгодно закупиться.

Дорогой стала молочка — глазированные сырки, молочные коктейли. Также сильно подорожали кофе и шоколад. А еще заметил, что европейские товары у нас стоят дешевле, чем российские. Но их в последнее время все меньше. Может, это связано с падением доллара?

София, 25 лет

— Из продуктов первой необходимости я все покупаю. Еще не было такого, чтобы увидела цену и решила не брать. Смотрю и думаю: «Ужас, как дорого», — но все равно кладу в корзину. С каких пор у нас йогурт стоит 1,90? Вот что я стала покупать меньше, так это разные шоколадные батончики — они очень подорожали.

Евгения, 36 лет

— У нас из изменений только рыба. Раньше заказывали каждый месяц, а сейчас — раз в несколько месяцев. По овощам в этом году лучше: если в прошлом картошка была по три рубля, то сейчас цена адекватная.

Болгарский перец был 19, сейчас — 12. Выросло в цене масло Altero, но мы продолжаем его покупать — пробовали похожее, но там как будто другое соотношение оливкового и подсолнечного, поэтому вернулись к привычному.

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