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Лукашенко рассказал о своей болезни

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  • 9.03.2026, 9:57
  • 20,124
Лукашенко рассказал о своей болезни

Правитель теряет вес.

Лукашенко во время посещения ресторана «Мак.бай» 8 марта рассказал о своей болезни. «Народ расстроился, что я заболел — начал худеть», — сказал Лукашенко, намекая, что находится на диете.

Отметим, в последнее время Лукашенко начал терять вес. Американское издание The Wall Street Journal писало, что спецпосланник президента США Джон Коул привез Лукашенко инъекции препарата для похудения Zepbound.

Диктатор заметил, что американский адвокат похудел, и спросил, как ему это удалось. Коул рассказал о препарате Zepbound — инъекциях, эффективных при борьбе с ожирением.

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