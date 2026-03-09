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США не будут снимать санкции с России

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  • 9.03.2026, 11:16
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США не будут снимать санкции с России

Вашингтон дал понять, что поблажек для Кремля не будет.

США не собираются отказываться от санкционной политики в отношении России, несмотря на отдельные послабления из-за проблем с энергоресурсами на фоне войны в Иране, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт в эфире Fox News. Так он прокомментировал решение предоставить Индии 30-дневную лицензию на закупку российской нефти. «Это просто прагматичная мера, которая будет краткосрочной. Никаких изменений политики в отношении России», — подчеркнул Райт. По его словам, США временно пересмотрели ограничения, чтобы «подавить страх нехватки нефти» и снизить цены. Примерно то же самое Райт сказал в эфире ABC News. Он также спрогнозировал скорое восстановление судоходства в Ормузском проливе, которое должно улучшить ситуацию на рынке.

В начале месяца Минфин США выдал Индии лицензию на покупку российской нефти, загруженной в танкеры до 5 марта. Операции разрешены до 4 апреля. Глава ведомства Скотт Бессент утверждал, что эта мера «не принесет значительной финансовой выгоды российскому правительству», поскольку речь идет о сделках с сырьем, которое уже находится в море. При этом Вашингтон ожидает, что Нью-Дели переориентируется на закупки у США, добавил министр. 7 марта Бессент заявил, что американцы могут дополнительно ослабить ограничения в отношении поставок российской нефти, чтобы увеличить предложение на мировом рынке на фоне резкого роста цен. По словам министра, в данный момент на танкерах в море находятся «сотни миллионов» подсанкционных баррелей. 9 марта стоимость нефти марки Brent в ходе торгов достигала почти $120.

Bloomberg сообщал 6 марта, что индийские нефтепереработчики уже приобрели около 10 млн баррелей российской нефти, дрейфующей в море. В 2025 году Нью-Дели в среднем покупал у Москвы 1,7 млн баррелей в сутки. Индия резко нарастила импорт нефти из России после ее вторжения в Украину в 2022 году. В конце 2025 года Трамп потребовал от республики отказаться от этих закупок, поскольку они помогают Кремлю финансировать войну, и ввел против Индии 25-процентные пошлины. Когда она начала сокращать импорт из России, тарифы были сняты.

В октябре США ввели санкции против «Роснефти» и «Лукойла». Минфин объяснил ограничения «отсутствием у России серьезной заинтересованности» в завершении войны против Украины.

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