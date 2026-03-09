Украинская «Баба-Яга» залетела в Курскую область и ликвидировала российских офицеров 4 9.03.2026, 12:38

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Известно о четырех погибших.

Утром 6 марта 2026 года в районе населенного пункта Тёткино в Курской области России была совершена атака на группу офицеров воинской части 78986. Четверо погибли.

Согласно информации канала «Досье шпиона», удар был нанесен с помощью тяжелого беспилотника типа «Баба-Яга».

На группу военнослужащих было сброшено три мины калибра 82 мм. В результате попадания офицеры получили ранения, несовместимые с жизнью.

В результате атаки российская армия потеряла четырех офицеров:

Леухин А.Г. — майор;

Путилин А.А. — капитан;

Бааль В.С. — старший лейтенант;

Епифанов А.А. — старший лейтенант.

Тёткино находится непосредственно на границе с Украиной.

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