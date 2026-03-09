В Минске автобус затянул пенсионерку под колеса

В Минске автобус затянул пенсионерку под колеса9
- 9.03.2026, 12:43
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Женщину зажало дверями, когда водитель начал движение.
В Минске пенсионерка не успела зайти в салон, как автобус тронулся с остановки. Рука женщины оказалась зажатой между створками автоматических дверей.
Инцидент произошел на остановке «Индустриально-педагогический колледж». Из-за того, что водитель пассажирского МАЗа не заметил 75-летнюю женщину, она упала на дорогу, а колеса автобуса наехали на нее.
В результате ДТП пенсионерка попала в больницу, ее состояние пока неизвестно. На место прибыли представители ГАИ Фрунзенского РУВД (районного управления внутренних дел) Минска и следственно-оперативная группа.