В Беларуси дорожает зарядка электромобилей 11 9.03.2026, 13:54

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Новые цены начнут действовать уже завтра.

В Беларуси дорожает зарядка электромобилей на станциях сети Malanka. О новых ценах рассказали в пресс-службе «Белоруснефти».

Изменение стоимости услуг синхронизировано с плановым пересмотром цен на электроэнергию – новые тарифы вступят в силу с 10 марта.

Новые тарифы составили:

зарядка переменным током (AC) – 0,55 за 1 кВт·ч

зарядка постоянным током (DC) – 0,73 за 1 кВт·ч.

Несмотря на это, повышение могло быть еще масштабнее. Потому что тарифы отпускаемого электричества от «Белэнерго» для зарядных станций выросли на 12,9%, а для супербыстрых ЭЗС – на 17,4%.

Однако рост тарифов у оператора Malanka составит в среднем 12,2–12,3%. При этом стоимость услуг по резервированию зарядных станций и штрафы за простой коннектора после завершения сессии остаются без изменений.

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