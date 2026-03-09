Представлен необычный «смартфон выживания»6
- 9.03.2026, 14:06
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У него есть прикуриватель для разжигания костра и огромная батарея.
На выставке мобильных технологий MWC 2026 китайская компания Oukitel представила необычную новинку — защищённый смартфон WP63, который уже успели окрестить «лучшим телефоном на случай апокалипсиса».
Журналист профильного издания Android Authority протестировал устройство и рассказал, чем оно выделяется среди других защищённых моделей.
Главная особенность новинки — встроенный электрический нагревательный элемент. Он расположен на задней панели корпуса и по конструкции напоминает автомобильный прикуриватель.
Функция активируется через специальное приложение программной кнопкой. Производитель поясняет, что элемент предназначен не столько для курения, сколько для туристических целей — с его помощью можно разжечь костёр, если под рукой нет спичек или зажигалки.
Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.
Мощный кемпинговый фонарь
В устройстве также установлен встроенный кемпинговый фонарь. Он значительно ярче стандартной вспышки смартфона и подходит для освещения лагеря или палатки в темноте.
Огромная батарея и функция повербанка
Oukitel WP63 получил аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч — это примерно в четыре раза больше, чем у большинства обычных смартфонов.
Смартфон может работать как повербанк для других устройств. Для удобства зарядки в дороге предусмотрен несъёмный кабель USB-C.
Максимальная защита корпуса
Модель выполнена в массивном ударопрочном корпусе с усиленными углами и бамперами. Смартфон защищён по стандартам IP69 и MIL-STD-810H.
Производитель заявляет, что устройство способно выдержать падение с высоты до 30 метров.
Технические характеристики попроще
Несмотря на впечатляющую автономность и защиту, «железо» у смартфона скромнее:
процессор начального уровня Unisoc T8200;
экран 6,7 дюйма;
разрешение 720p;
частота обновления 120 Гц.
Спутниковой связи в модели нет — ее производитель оставил для более дорогого смартфона WP61.