Представлен необычный «смартфон выживания» 6 9.03.2026, 14:06

3,726

У него есть прикуриватель для разжигания костра и огромная батарея.

На выставке мобильных технологий MWC 2026 китайская компания Oukitel представила необычную новинку — защищённый смартфон WP63, который уже успели окрестить «лучшим телефоном на случай апокалипсиса».

Журналист профильного издания Android Authority протестировал устройство и рассказал, чем оно выделяется среди других защищённых моделей.

Главная особенность новинки — встроенный электрический нагревательный элемент. Он расположен на задней панели корпуса и по конструкции напоминает автомобильный прикуриватель.

Функция активируется через специальное приложение программной кнопкой. Производитель поясняет, что элемент предназначен не столько для курения, сколько для туристических целей — с его помощью можно разжечь костёр, если под рукой нет спичек или зажигалки.

Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.

Мощный кемпинговый фонарь

В устройстве также установлен встроенный кемпинговый фонарь. Он значительно ярче стандартной вспышки смартфона и подходит для освещения лагеря или палатки в темноте.

Огромная батарея и функция повербанка

Oukitel WP63 получил аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч — это примерно в четыре раза больше, чем у большинства обычных смартфонов.

Смартфон может работать как повербанк для других устройств. Для удобства зарядки в дороге предусмотрен несъёмный кабель USB-C.

Максимальная защита корпуса

Модель выполнена в массивном ударопрочном корпусе с усиленными углами и бамперами. Смартфон защищён по стандартам IP69 и MIL-STD-810H.

Производитель заявляет, что устройство способно выдержать падение с высоты до 30 метров.

Технические характеристики попроще

Несмотря на впечатляющую автономность и защиту, «железо» у смартфона скромнее:

процессор начального уровня Unisoc T8200;

экран 6,7 дюйма;

разрешение 720p;

частота обновления 120 Гц.

Спутниковой связи в модели нет — ее производитель оставил для более дорогого смартфона WP61.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com