закрыть
14 июня 2026, воскресенье, 14:25
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Представлен необычный «смартфон выживания»

6
  • 9.03.2026, 14:06
  • 3,726
Представлен необычный «смартфон выживания»

У него есть прикуриватель для разжигания костра и огромная батарея.

На выставке мобильных технологий MWC 2026 китайская компания Oukitel представила необычную новинку — защищённый смартфон WP63, который уже успели окрестить «лучшим телефоном на случай апокалипсиса».

Журналист профильного издания Android Authority протестировал устройство и рассказал, чем оно выделяется среди других защищённых моделей.

Главная особенность новинки — встроенный электрический нагревательный элемент. Он расположен на задней панели корпуса и по конструкции напоминает автомобильный прикуриватель.

Функция активируется через специальное приложение программной кнопкой. Производитель поясняет, что элемент предназначен не столько для курения, сколько для туристических целей — с его помощью можно разжечь костёр, если под рукой нет спичек или зажигалки.

Смартфон ориентирован на любителей активного отдыха и экстремальных условий.

Мощный кемпинговый фонарь

В устройстве также установлен встроенный кемпинговый фонарь. Он значительно ярче стандартной вспышки смартфона и подходит для освещения лагеря или палатки в темноте.

Огромная батарея и функция повербанка

Oukitel WP63 получил аккумулятор ёмкостью 20 000 мАч — это примерно в четыре раза больше, чем у большинства обычных смартфонов.

Смартфон может работать как повербанк для других устройств. Для удобства зарядки в дороге предусмотрен несъёмный кабель USB-C.

Максимальная защита корпуса

Модель выполнена в массивном ударопрочном корпусе с усиленными углами и бамперами. Смартфон защищён по стандартам IP69 и MIL-STD-810H.

Производитель заявляет, что устройство способно выдержать падение с высоты до 30 метров.

Технические характеристики попроще

Несмотря на впечатляющую автономность и защиту, «железо» у смартфона скромнее:

процессор начального уровня Unisoc T8200;

экран 6,7 дюйма;

разрешение 720p;

частота обновления 120 Гц.

Спутниковой связи в модели нет — ее производитель оставил для более дорогого смартфона WP61.

Написать комментарий 6

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Крым превращается в остров
Крым превращается в остров Сергей Аслундер
«Да просто она уже слепая почти!»
«Да просто она уже слепая почти!» Ирина Халип
Приближается величайшее событие
Приближается величайшее событие Владислав Иноземцев
Китай показал Путину, кто главный
Китай показал Путину, кто главный Роман Бессмертный