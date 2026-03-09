Два самолета российских авиакомпаний сломались в воздухе 6 9.03.2026, 14:44

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иллюстративное фото

На протяжении суток.

Самолет Sukhoi Superjet 100 российской авиакомпании Red Wings, выполнявший рейс из Казани в Екатеринбург, вернулся в аэропорт вылета из-за неисправности. Перевозчик сообщил, что причиной стали проблемы с шасси. На борту лайнера находились 85 пассажиров. При посадке никто не пострадал. Red Wings пообещала предоставить резервный самолет. Из данных табло аэропорта «Кольцово» следует, что рейс совместили с рейсом Y7-7068 авиакомпании NordStar. Полет осуществляется также на Sukhoi Superjet, пишет The Moscow Times.

Это уже второй инцидент с поломкой самолета российских авиакомпаний за сутки. Вечером 8 марта сигнал бедствия подал Boeing 767-300 чартера Azur Air, который следовал из Тюмени во вьетнамский Нячанг. Это произошло через шесть часов полета, недалеко от Мьянмы. У самолета возникли проблемы с двигателем. Пилот принял решение садиться в ближайшем аэропорту Мьянмы, которым стал Янгон. Никто из 336 пассажиров и десяти членов экипажа не пострадал.

Резервный самолет отправился в Янгон из Москвы только в 13:30 понедельника. Ожидается, что он прибудет на место в 21:30. На время ожидания пассажиров разместили в городских гостиницах.

До этого у одного и того же самолета Azur Air — широкофюзеляжного дальнемагистрального Boeing 767 — дважды загорался двигатель. Первый раз это произошло 27 февраля, когда лайнер должен был доставить россиян с вьетнамского острова Фукуок в Казань. 2 марта ситуация повторилась после вылета из Москвы в тайскую Паттайю. Борт смог долететь до места назначения.

С апреля Azur Air сократит штат и полетную программу на фоне поломок самолетов, проверок госорганов и жалоб пассажиров на многочасовые задержки рейсов. Гендиректор компании Евгений Королев отмечал, что «под нож» подпадут рейсы, которые выполняются из регионов как раз на Boeing 767.

В России из-за вызванных санкциями проблем с запчастями вышли из строя более трети дальнемагистральных самолетов, необходимых для рейсов на Дальний Восток и за рубеж, подсчитывал в конце февраля «Коммерсантъ». По его информации, из 93 оставшихся в стране иностранных лайнеров данного типа на крыле находятся менее 60. Остальные либо проходят длительное техобслуживание, либо простаивают.

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