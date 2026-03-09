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Названо лучшее авто года для женщин

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  • 9.03.2026, 14:58
  • 3,536
Названо лучшее авто года для женщин

Это электрический кроссовер.

Объявлен победитель премии Women's World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Лучшим стал новый Nissan Leaf.

Электрокроссовер Nissan Leaf стал победителем в конкурсе, в котором приняли участие 55 новых моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Новый Nissan Leaf стал лучшим авто года для женщин благодаря невысокой цене (он дешевле модели 2011 года) и увеличенному запасу хода. К тому же, жюри отметило комфортабельную подвеску, просторный салон и удобство в повседневном использовании.

Кроме того, Nissan Leaf стал лучшим городским авто для женщин. Награды получили и победители в других категориях:

лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;

лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;

лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;

лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;

лучший внедорожник — Toyota 4Runner.

Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 86 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал кроссовер Hyundai Santa Fe.

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