Названо лучшее авто года для женщин 3 9.03.2026, 14:58

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Это электрический кроссовер.

Объявлен победитель премии Women's World Car Of The Year («Женский всемирный автомобиль года»). Лучшим стал новый Nissan Leaf.

Электрокроссовер Nissan Leaf стал победителем в конкурсе, в котором приняли участие 55 новых моделей. Об этом сообщается на сайте премии.

Новый Nissan Leaf стал лучшим авто года для женщин благодаря невысокой цене (он дешевле модели 2011 года) и увеличенному запасу хода. К тому же, жюри отметило комфортабельную подвеску, просторный салон и удобство в повседневном использовании.

Кроме того, Nissan Leaf стал лучшим городским авто для женщин. Награды получили и победители в других категориях:

лучший большой автомобиль — Mercedes-Benz CLA;

лучший эксклюзивный автомобиль — Lamborghini Temerario;

лучший компактный кроссовер — Skoda Elroq;

лучший большой кроссовер — Hyundai Ioniq 9;

лучший внедорожник — Toyota 4Runner.

Премия Women's World Car Of The Year вручается с 2010 года. Лучшие авто для женщин определяет жюри из 86 журналисток, которые представляют 55 стран мира. В прошлом году победителем конкурса стал кроссовер Hyundai Santa Fe.

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