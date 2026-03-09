Турция сбила иранскую ракету
- 9.03.2026, 15:41
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ПВО перехватили ее над городом Газиантеп.
Турецкие силы противовоздушной обороны совместно с системами НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана в сторону Турции, сообщило турецкое Минобороны.
Как заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, инцидент произошел в районе Шахинбей города Газиантеп, жертв и пострадавших нет. По его словам, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны, действуют в полной координации. Возможности страны по защите воздушного пространства и границ находятся на самом высоком уровне.
«Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население»,— заявил Дуран.