Турция сбила иранскую ракету 9.03.2026, 15:41

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ПВО перехватили ее над городом Газиантеп.

Турецкие силы противовоздушной обороны совместно с системами НАТО перехватили баллистическую ракету, запущенную с территории Ирана в сторону Турции, сообщило турецкое Минобороны.

Как заявил глава управления по коммуникациям администрации президента Турции Бурханеттин Дуран, инцидент произошел в районе Шахинбей города Газиантеп, жертв и пострадавших нет. По его словам, все профильные ведомства, включая министерство национальной обороны, действуют в полной координации. Возможности страны по защите воздушного пространства и границ находятся на самом высоком уровне.

«Мы еще раз решительно призываем все стороны, прежде всего Иран, воздерживаться от действий, которые ставят под угрозу региональную безопасность и могут подвергнуть опасности гражданское население»,— заявил Дуран.

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