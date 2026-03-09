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Владельцы Bugatti Bolide испытали гиперкары на трассе Формулы-1

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  • 9.03.2026, 19:19
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Владельцы Bugatti Bolide испытали гиперкары на трассе Формулы-1

Заезд прошел в Майами.

Владельцы экстремального гиперкара Bugatti Bolide получили возможность протестировать свои автомобили на трассе во Флориде — именно здесь проходит этап Гран‑при Майами Формулы-1, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Трек-день стал частью специальной программы Bugatti под названием «Почувствуй трассу», организованный для того, чтобы клиенты могли почувствовать возможности машины в условиях, максимально приближенных к профессиональному автоспорту.

Перед заездами участники прошли подробный инструктаж: специалисты объяснили особенности трассы, точки торможения и оптимальные гоночные траектории. Однако первые круги водители провели не за рулем Bolide, а на суперкаре McLaren 750S, чтобы лучше изучить конфигурацию автодрома.

Лишь после этого на трассу вышел Bolide — трековый гиперкар с мощным двигателем W16, огромной прижимной силой и гоночными сликами. В течение дня участники прошли пять 45-минутных сессий, включавших быстрые круги и детальный анализ телеметрии вместе с инженерами.

Каждый водитель работал с личным инструктором и механиком, а техническая команда следила за состоянием шин и автомобиля, как в профессиональной гоночной команде.

Завершилось мероприятие торжественным ужином и встречей с представителями Bugatti, включая официального тест-пилота Энди Уоллеса — победителя 24 часа Ле‑Мана. Участники признали: Bolide — это не просто гиперкар, а полноценная гоночная машина.

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