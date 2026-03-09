На трассе М1 сотрудники ГАИ со стрельбой задерживали угонщика 5 9.03.2026, 21:15

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Помог водитель BMW, подставив под удар свое авто.

Утром 9 марта на трассе М1 в Столбцовском районе сотрудники ГАИ с погоней и стрельбой задержали пьяного угонщика, сообщили в пресс-службе МВД.

В милицию поступило сообщение об угоне Volkswagen. С помощью Республиканской системы мониторинга общественной безопасности угнанный автомобиль был обнаружен на трассе М1, движущимся в сторону Минска. Ближайший наряд ГАИ выехал на перехват.

Водитель проигнорировал сигнал об остановке и ускорился, пытаясь скрыться, создавая угрозу безопасности на дороге. Для остановки транспортного средства сотрудники милиции использовали табельное оружие.

В задержании угонщика также помог водитель BMW, который подставил под удар свой личный автомобиль, чтобы заблокировать нарушителя.

Задержанным оказался 29-летний житель Минского района. Медицинское освидетельствование показало 2,7 промилле алкоголя в крови. Ранее мужчина неоднократно привлекался к ответственности за нетрезвое вождение и лишен права управления транспортными средствами.

Следователями возбудили в отношении угонщика уголовное дело, также на мужчину составили 19 административных протоколов.

По указанию главы МВД Ивана Кубракова водителю BMW компенсируют причиненный ущерб и поощрят за активную гражданскую позицию и помощь милиции.

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