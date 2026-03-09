В Мяделе парень притворялся девушкой и вымогал у мужчин деньги 8 9.03.2026, 22:27

7,174

Что было дальше.

В Мяделе раскрыли подробности дела о крупном мошенничестве в интернете. 19‑летний парень выдавал себя за девушку, чтобы выманить деньги за «интимные услуги», сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.

Молодой человек создал фейковый профиль под именем «Диана» и завязывал общение с мужчинами, чтобы просить у них деньги. Одна из жертв заплатила парню 150 рублей за материалы порнографического характера, предварительно загруженные из интернета. На следующий день «Диана» предложила ему встречу с «продолжением» и под разными предлогами — оплата аренды, гарантия встречи — убедила мужчину перечислить еще 1950 рублей. Однако после получения денег связь прекратилась.

После того жертва поняла, что здесь действует мошенник, и обратилась в правоохранительные органы. Милиция быстро нашла молодого человека, которого ранее уже судили за подобное правонарушение.

На допросе он пытался оправдать свои действия тяжелым материальным положением: беременная жена, нехватка денег, неоплаченный штраф, но эти аргументы не убедили следователей. Сейчас уголовное дело по статьям о мошенничестве и распространении порнографии передано прокурору для направления в суд.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com