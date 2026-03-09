В Мяделе парень притворялся девушкой и вымогал у мужчин деньги

В Мяделе парень притворялся девушкой и вымогал у мужчин деньги8
- 9.03.2026, 22:27
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Что было дальше.
В Мяделе раскрыли подробности дела о крупном мошенничестве в интернете. 19‑летний парень выдавал себя за девушку, чтобы выманить деньги за «интимные услуги», сообщили в пресс-службе Следственного комитета Беларуси.
Молодой человек создал фейковый профиль под именем «Диана» и завязывал общение с мужчинами, чтобы просить у них деньги. Одна из жертв заплатила парню 150 рублей за материалы порнографического характера, предварительно загруженные из интернета. На следующий день «Диана» предложила ему встречу с «продолжением» и под разными предлогами — оплата аренды, гарантия встречи — убедила мужчину перечислить еще 1950 рублей. Однако после получения денег связь прекратилась.
После того жертва поняла, что здесь действует мошенник, и обратилась в правоохранительные органы. Милиция быстро нашла молодого человека, которого ранее уже судили за подобное правонарушение.
На допросе он пытался оправдать свои действия тяжелым материальным положением: беременная жена, нехватка денег, неоплаченный штраф, но эти аргументы не убедили следователей. Сейчас уголовное дело по статьям о мошенничестве и распространении порнографии передано прокурору для направления в суд.