Дроны атаковали стратегические объекты в Ростовской области РФ

Дроны атаковали стратегические объекты в Ростовской области РФ2
- 1.04.2026, 10:59
- 3,890
Новошахтинский НПЗ снабжал топливом российскую армию.
В ночь на 1 апреля дроны атаковали стратегические объекты в Ростовской области России. Под удар мог снова попасть Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, пишет Диалог.UA.
Воздушную тревогу в Ростовской области объявили еще вчера вечером, 31 марта. Вскоре после полуночи в разных районах области раздались взрывы, что дает возможность говорить про массированную воздушную атаку.
Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь признал, что ночью 1 апреля БпЛА нанесли массированные удары по объектам региона. По его словам, «в результате падения обломков БпЛА есть разрушения на земле».
В подробности он вдаваться не стал, сообщив только еще, что активней всего дроны летели по направлению к Новошахтинску. Кроме того, под атаку попали объекты в Таганроге, Каменске-Шахтинском и Батайске.
Власти Ростовской области не говорят, какие объекты «повреждены на земле». Хранят полное молчание и центральные российские власти. В сводке Минобороны РФ только говорится, что в ночь на 1 апреля российская ПВО в небе над Россией якобы сбила 42 украинских БпЛА, из них 30 – над Ростовской областью.
В Новошахтинске, который активней всего ночью 1 апреля атаковали дроны, находится крупный нефтеперерабатывающий завод.
До полномасштабного вторжения армии РФ в Украину предприятие перерабатывало до 7,5 млн тонн сырой нефти ежегодно.
Этот НПЗ снабжает топливом российскую армию, поэтому является законной целью для ВСУ. Ранее ВСУ уже неоднократно атаковали Новошахтинский НПЗ, например, в августе 2025 года.