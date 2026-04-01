Путин предупредил Пашиняна 13 1.04.2026, 18:05

14,840

Диктатор РФ заявил, что Армения не сможет состоять и в ЕАЭС, и ЕС.

Россия спокойно относится к стремлению Армении развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть в таможенном союзе одновременно с ЕС и ЕАЭС, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — отметил российский диктатор (цитата по ТАСС).

По его словам, это «вопрос чисто экономического характера».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com