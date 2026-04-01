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Путин предупредил Пашиняна

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  • 1.04.2026, 18:05
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Путин предупредил Пашиняна

Диктатор РФ заявил, что Армения не сможет состоять и в ЕАЭС, и ЕС.

Россия спокойно относится к стремлению Армении развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть в таможенном союзе одновременно с ЕС и ЕАЭС, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.

«Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — отметил российский диктатор (цитата по ТАСС).

По его словам, это «вопрос чисто экономического характера».

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