Путин предупредил Пашиняна

Путин предупредил Пашиняна13
- 1.04.2026, 18:05
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Диктатор РФ заявил, что Армения не сможет состоять и в ЕАЭС, и ЕС.
Россия спокойно относится к стремлению Армении развивать отношения с Евросоюзом, но Ереван не может быть в таможенном союзе одновременно с ЕС и ЕАЭС, заявил Владимир Путин на встрече с армянским премьером Николом Пашиняном.
«Мы понимаем, что любая страна ищет максимальные преимущества от сотрудничества с третьими странами. Но это должно быть очевидно, должно быть по-честному, заранее, что называется, на берегу сказано: нахождение в таможенном союзе с Евросоюзом и с ЕАЭС невозможно», — отметил российский диктатор (цитата по ТАСС).
По его словам, это «вопрос чисто экономического характера».