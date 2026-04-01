Под Витебском рабочие нашли каменный крест начала XVII века 4 1.04.2026, 18:53

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На нем есть загадочные надписи.

Земляные работы в Витебском районе обернулись исторической находкой. В деревне Коровка сотрудники «Витебскводоканала» достали из земли массивный каменный крест.

Артефакт нашли 30 марта. После этого рабочие связались с историками, и уже на следующий день крест доставили в Витебск. О находке сообщили в соцсетях сотрудники Витебского областного краеведческого музея.

Крест слишком массивный, поэтому для подъема понадобилась специальная техника. Находку привезли в здание витебской ратуши.

Теперь артефакт предстоит изучить специалистам, расшифровать надписи, которые есть на нем. По предварительной оценке, находка может относиться к началу XVII века.

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