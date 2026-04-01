закрыть
12 июля 2026, воскресенье, 7:56
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Под Витебском рабочие нашли каменный крест начала XVII века

4
  • 1.04.2026, 18:53
  • 7,784
Под Витебском рабочие нашли каменный крест начала XVII века

На нем есть загадочные надписи.

Земляные работы в Витебском районе обернулись исторической находкой. В деревне Коровка сотрудники «Витебскводоканала» достали из земли массивный каменный крест.

Артефакт нашли 30 марта. После этого рабочие связались с историками, и уже на следующий день крест доставили в Витебск. О находке сообщили в соцсетях сотрудники Витебского областного краеведческого музея.

Крест слишком массивный, поэтому для подъема понадобилась специальная техника. Находку привезли в здание витебской ратуши.

Теперь артефакт предстоит изучить специалистам, расшифровать надписи, которые есть на нем. По предварительной оценке, находка может относиться к началу XVII века.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Без боли не выздороветь
Без боли не выздороветь Ирина Халип
Дух Анкары против Духа Анкориджа
Дух Анкары против Духа Анкориджа Максим Яли
Проиграла ли Россия?
Проиграла ли Россия? Валерий Залужный
Разные измерения
Разные измерения Гарри Каспаров