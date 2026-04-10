В Минске две школьницы на одном самокате попали под колеса автомобиля 49 10.04.2026, 10:11

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ДТП произошло на пешеходном переходе.

В Минске вечером 9 апреля две несовершеннолетние на одном самокате попали под колеса автомобиля. Одна девушка в больнице, сообщила столичная ГАИ.

ДТП произошло на пересечении улиц Лобанка и Мазурова. 16-летние девушки ехали на одном самокате и, пересекая проезжую часть улицы Мазурова по регулируемому пешеходному переходу на зеленый, не спешились. Их сбил Nissan.

Одна из несовершеннолетних доставлена в больницу для обследования.

«Перед пересечением проезжей части велосипедист и водитель самоката обязаны спешиваться и вести свой транспорт рядом с собой, за исключением случаев, предусмотренных ПДД. Водителям СПМ запрещается перевозить пассажиров», — напомнили в ГАИ.

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