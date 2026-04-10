Hyundai представил два новых электрокара Ioniq 1 10.04.2026, 10:22

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Концепты седана и внедорожника получили футуристический дизайн.

Представлены новые Hyundai Ioniq Venus и Earth. Электрокары отличаются оригинальным дизайном и футуристическим интерьером.

Hyundai расширяет семейство Ioniq и превращает его в отдельный бренд электрокаров. Концепты Venus и Earth являются предвестниками будущих новых моделей. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Электромобили Hyundai Ioniq Earth и Venus презентовали в Китае, ведь именно там планируют производить новые модели. Заявлено, что модели будут называть в честь планет Солнечной системы. Оба авто отличаются большим углом наклона лобового стекла и тоненькими Т-образными фарами.

Hyundai Ioniq Venus

Электромобиль Hyundai Ioniq Venus («Венера») — кросс-седан с увеличенным клиренсом и контрастным обвесом. У него клиновидный профиль с выраженным «носом», изогнутой крышей и приподнятой задней частью.

В салоне Hyundai Ioniq Venus установили большой панорамный дисплей. В отделке использовали алькантару и золотистые акценты.

Hyundai Ioniq Earth

Новый Hyundai Ioniq Earth («Земля») — электрический внедорожник с брутальным дизайном. Авто имеет высокий капот, массивные бамперы, расширенные крылья и массивный внедорожный обвес.

Задние двери открываются против движения, а центральной стойки нет. Ioniq Earth получил меньший тачскрин и оригинальные поворотные сиденья.

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