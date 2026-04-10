В Минске на Немиге горит автомобиль

В Минске на Немиге горит автомобиль9
- 10.04.2026, 12:09
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Слышны взрывы.
Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника, находившаяся в автомобиле, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».
Подробности происшествия пока не сообщаются.
Видео горящей машины в районе ул. Немиги в Минске— Сharter97.org (@charter_97) April 10, 2026
В ролике слышны отдельные повторяющие взрывы.
Вероятно, причиной возгорания могла стать находившаяся в авто пиротехника.
Подробности происшествия пока не сообщаются.
Видео: читатель Tochkaby pic.twitter.com/lUBNmJlKmN