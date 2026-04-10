закрыть
16 июля 2026, четверг, 13:15
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Минске на Немиге горит автомобиль

9
  • 10.04.2026, 12:09
  • 7,466
В Минске на Немиге горит автомобиль

Слышны взрывы.

Предположительно, причиной возгорания могла стать пиротехника, находившаяся в автомобиле, сообщает телеграм-канал «Хартия-97%».

Подробности происшествия пока не сообщаются.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Есть хорошие новости из-за океана
Есть хорошие новости из-за океана Юрий Федоренко
Конец газовой сверхдержавы
Конец газовой сверхдержавы Игорь Волобуев
Си превращает Россию в гигантский Пакистан
Си превращает Россию в гигантский Пакистан Леонид Невзлин
Последний ястреб Америки
Последний ястреб Америки Виталий Портников