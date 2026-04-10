В Минске на Немиге горит автомобиль

Видео горящей машины в районе ул. Немиги в Минске



В ролике слышны отдельные повторяющие взрывы.



Вероятно, причиной возгорания могла стать находившаяся в авто пиротехника.



Подробности происшествия пока не сообщаются.



Видео: читатель Tochkaby pic.twitter.com/lUBNmJlKmN