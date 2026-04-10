Toyota показала оригинальный электроскутер с багажником 4 10.04.2026, 12:54

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Toy E-Scooter может стать альтернативой городским автомобилям.

Молодые дизайнеры Toyota разработали оригинальный электробайк Toy E-Scooter. Он практичный и отличается необычным дизайном.

Электроскутер Toyota — нестандартный двухколесный транспорт для города. О нем рассказали на сайте Autoevolution.

Toy E-Scooter — творение молодых дизайнеров Алии Давенне и Маэны Хербомез, которые проходили стажировку в европейском подразделении Toyota. Электробайк позиционируют как более экономичную и доступную альтернативу городским автомобилям.

Электроскутер Toyota лучше приспособлен для города, поскольку компактный и маневренный. Впрочем, авто просторнее и имеет багажник. Дизайнеры решили, что и Toy E-Scooter также должен иметь отсеки для багажа и добавили два бокса по бокам.

В нишах боксов поместятся сумки или пакеты с покупками, которые можно закрепить специальными фиксаторами. К тому же, за счет пластиковых боксов по бокам защищены колени водителя.

Именно из-за боксов Toy E-Scooter отличается нестандартным угловатым дизайном. К тому же, его оснастили диодной панелью вместо фары и небольшим ветровым стеклом. Персонализировать мотоцикл Toyota можно с помощью разноцветных вставок.

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