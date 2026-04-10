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Инфляция в Беларуси резко выросла

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  • 10.04.2026, 13:19
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Инфляция в Беларуси резко выросла

Цены на услуги полетели вверх.

Инфляционные процессы в Беларуси в марте показали необычную динамику. По данным Белстата, общий рост потребительских цен за месяц составил 0,6%, а годовой показатель замедлился до 5,4% (против 5,6% в феврале). На этом относительно хорошие новости для экономики заканчиваются.

Главным сюрпризом месяца стал рывок в категории услуг, которые подорожали сразу на 1,2%. Это значительно опережает традиционного лидера роста — продовольственные товары, цены на которые увеличились всего на 0,3%. Непродовольственный сектор также показал умеренный рост на 0,5%.

В целом с начала 2026 года инфляция в стране составила 1,6%, при этом базовый индекс потребительских цен, исключающий сезонные колебания, за этот же период поднялся на 1,3%.

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