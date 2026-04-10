Минчане нашли неизвестного мужчину без сознания прямо в подъезде 12 10.04.2026, 13:50

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Его личность удалось установить только после проверки экспертов.

Жители одного из микрорайонов Минска обратились за экстренной помощью к медикам. Как рассказали очевидцы, на лестничной площадке без сознания лежит мужчина. Позже установить его личность смогли только благодаря экспертизе.

Подробности инцидента рассказали сегодня в Госкомитете судебных экспертиз. В день обнаружения неизвестного на место была вызвана скорая помощь. Выяснилось, что мужчина жив — его доставили в больницу. Но спустя время, так и не придя в сознание, пациент умер.

Установить его личность оказалось сложно. В личных вещах не нашли каких-либо документов, поэтому было решено обратиться к помощи экспертов. «В результате проверки данных трупа, полученных в ходе дактилоскопирования, установлена его личность — им оказался 51-летний житель г.Гомеля», — отметили специалисты.

Дальше сотрудники милиции связались с родственниками погибшего и сообщили о случившемся.

Также была установлена и причина смерти: острое отравления этиловым спиртом — концентрации в крови составила более 5 промилле. При этом даже 3 промилле достаточно, чтобы наступила гибель.

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