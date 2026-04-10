В Минске после столкновения перевернулся грузовик 5 10.04.2026, 14:41

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Момент жесткого ДТП попал на видео.

Момент жесткого ДТП попал на видео.

В Минске на пересечении улиц Ваупшасова и Карвата столкнулись MAN и «МАЗ», рассказали в ГАИ.

42-летний водитель MAN с полуприцепом ехал по улице Ваупшасова. На перекрестке с улицей Карвата он повернул налево на разрешающий зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу встречному «МАЗ».

Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, опрокинулся на бок и все же задел MAN.

«32-летний водитель и 50-летний пассажир «МАЗ» доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — рассказали в ГАИ.

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