В Минске после столкновения перевернулся грузовик

В Минске после столкновения перевернулся грузовик5
- 10.04.2026, 14:41
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Момент жесткого ДТП попал на видео.
Момент жесткого ДТП попал на видео.
В Минске на пересечении улиц Ваупшасова и Карвата столкнулись MAN и «МАЗ», рассказали в ГАИ.
42-летний водитель MAN с полуприцепом ехал по улице Ваупшасова. На перекрестке с улицей Карвата он повернул налево на разрешающий зеленый сигнал светофора, но не уступил дорогу встречному «МАЗ».
Грузовик, пытаясь уйти от столкновения, опрокинулся на бок и все же задел MAN.
«32-летний водитель и 50-летний пассажир «МАЗ» доставлены в учреждение здравоохранения для обследования», — рассказали в ГАИ.