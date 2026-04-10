В российском Владикавказе произошел мощный взрыв 8 10.04.2026, 15:09

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Есть погибшие.

Два человека погибли, более 10 ранены в результате взрыва в российском Владикавказе 10 апреля. Таковы последние данные МЧС. Взрыв произошёл на складе, расположенном в жилом районе. По предварительным данным, на складе хранилась пиротехника, сообщает «Радио Свобода».

Тел погибших были извлечены из-под завалов, сообщили в МЧС. Два человека, как сообщается, были спасены. Поисково-спасательная операция продолжается, сколько людей могут оставаться под завалами, не сообщается.

Число пострадавших увеличилось до 14, среди них двое детей, все они госпитализированы. Четыре человека, как сообщается, находятся в крайне тяжелом состоянии.

Сотрудники МЧС сейчас пытаются потушить пожар, из-за которого есть угроза дальнейшей детонации. Эвакуированы студенты медицинского факультета, который расположен рядом со складами.

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