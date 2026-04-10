BMW готовит самый мощный M3 в истории 3 10.04.2026, 15:48

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Появились первые шпионские снимки электрокара.

BMW готовится к выпуску нового поколения M3, и первые шпионские снимки дают представление о том, каким может быть будущий спортивный седан. Официальная премьера ожидается примерно через полтора года, однако прототип уже проходит дорожные испытания, пишет Motor1 (перевод — сайт Charter97.org).

Судя по изображениям, автомобиль получит более агрессивный внешний вид по сравнению с новым BMW i3. У него переработанная передняя часть с крупными воздухозаборниками, необычной графикой решетки и дополнительными световыми элементами. На капоте заметен крупный воздухозаборник, подчеркивающий спортивный характер модели. При этом некоторые традиционные черты M-серии, такие как расширенные колеи и фирменные зеркала, на прототипе пока не видны.

Главной новацией станет полностью электрическая силовая установка. По предварительным данным, M3 оснастят четырьмя электромоторами — по одному на каждое колесо, что позволит максимально точно управлять тягой и поведением автомобиля. Емкость батареи составит около 100–108 кВт·ч.

Ожидается, что мощность может превысить 1300 лошадиных сил, хотя официальных цифр пока нет. BMW также работает над искусственным звуком и имитацией переключения передач, чтобы сохранить ощущения от вождения.

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