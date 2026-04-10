В России начали массово закрываться строительные магазины 4 10.04.2026, 16:53

6,300

Еще один симптом нарастающего кризиса в экономике.

Сети строительных магазинов начали сокращаться на фоне падения спроса, роста издержек и ухудшения ситуации на рынке жилья. По данным Infoline, сеть «Строительный двор» по итогам 2025 года закрыла 98 торговых точек. Общее число магазинов за год сократилось на 23% до 322. Также снизилось на 12% число магазинов бывшей OBI в России, которая работает под брендом «Домлента» (у нее осталось 23 гипермаркета).

По итогам 2025 года совокупные продажи сетей товаров для ремонта сократились на 2% до 1,15 трлн рублей, следует из данных Infoline. У крупнейшего игрока рынка — «Лемана про» (бывший «Леруа Мерлен») выручка снизилась на 6% до 550 млрд руб. Выручка трех юрлиц OBI сократилась на 10% до 25,2 млрд руб. Как пояснил директор по эффективности бизнеса «Лемана про» Марсель Сагетдинов, на рынке снизилась клиентская активность, прежде всего со стороны бизнеса и профессиональных клиентов. По его словам, на сектор давят стагнация в жилищном строительстве, рост цен на стройматериалы и сокращение реальных доходов населения.

Представитель «ВсеИнструменты.ру» отметил, что традиционная модель роста таких сетей в условиях замедления спроса не работает. Доцент кафедры торговой политики РЭУ имени Плеханова Светлана Ильяшенко добавила, что аренда и содержание малорентабельных магазинов в условиях дорогих кредитов и роста логистических затрат становятся «непозволительной роскошью».

Слабость рынка товаров для дома и ремонта совпадает с ухудшением ситуации в жилом строительстве. По итогам первого квартала 2026 года совокупная выручка девелоперов жилья в Москве и Подмосковье сократилась на 18,5% год к году до 497,49 млрд руб., писал «Коммерсант» со ссылкой на Dataflat. Поддерживать прежний уровень продаж застройщикам не удается даже на фоне продолжающегося роста цен и охлаждения рынка после ухудшений условий по семейной ипотеке. Управляющий партнер агентства «ВМТ консалт» Екатерина Косарева отмечает, что нынешняя стагнация заметна на фоне высокой базы предыдущих лет, когда спрос подогревала льготная ипотека. Дополнительным фактором стала экономия со стороны россиян. В результате расходы на ремонт откладывают, говорит Ильяшенко.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com