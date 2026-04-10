Душивший детей пакетом учитель-балалаечник избежал наказания, отправившись на войну с Украиной 14 10.04.2026, 18:04

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Садист заключил контракт с Минобороны РФ.

Преподаватель игры на балалайке из Екатеринбурга Артем Ваганов, обвинявшийся в удушении своих учеников полиэтиленовым пакетом, избежал уголовной ответственности, заключив контракт с Минобороны РФ и уехав на войну против Украины. Об этом сообщают «Осторожно, новости» и портал Е1.

33-летний Ваганов работал в отделе дополнительного образования школы № 17 и много лет руководил детским балалаечным ансамблем «Обертон». По версии следствия, он приглашал учеников к себе домой и платил им от 20 до 60 тысяч рублей за «проверку дыхания» — процедуру, во время которой он душил детей пакетом. Некоторые потерпевшие рассказали, что мужчина также предлагал им прикоснуться к его половому органу. При этом один из своих аккаунтов в соцсетях Ваганов зарегистрировал под именем Анатолия Сливко — известного маньяка и педофила, душившего мальчиков веревками.

После заявления родителей в полицию педагога уволили, против него возбудили уголовное дело, грозившее ему тремя годами в колонии, однако Ваганов заключил контракт с Минобороны.

Этот случай — не единичный. В январе 2026 года, как писал портал 72.RU, один из участников группового изнасилования школьницы в Тюмени (имя фигуранта не раскрывается) после оглашения приговора подписал контракт с Минобороны и уехал на фронт, не отбыв назначенные судом пять лет лишения свободы. В июле 2025 года серийный насильник из Магнитогорска Александр Егоров, семь лет скрывавшийся от правоохранителей, также был отпущен на войну. По аналогичной схеме на свободе оказался житель Волгограда Дмитрий Малышев, осужденный на 25 лет за убийства и каннибализм, — он подписал контракт с Минобороны и отправился на фронт в составе отряда «Шторм».

На фоне массовой вербовки заключенных на войну в России фиксируется рекордный рост числа тяжких и особо тяжких преступлений. Согласно данным МВД, в 2025 году было совершено 627,9 тыс. таких преступлений — максимальный показатель за последние 15 лет. Рост продолжается третий год подряд: в 2023-м он составил 9,7% (до 589 тыс.), в 2024-м — 4,8% (до 617,3 тыс.), в 2025-м — 1,7%. Особенно резкий скачок тяжких и особо тяжких преступлений произошел в регионах Дальнего Востока и Дагестана: в Якутии — на 60,7% (до 5,7 тыс.), на Камчатке — на 18,7% (до 1,8 тыс.), в Дагестане — на 15,3% (до 5,3 тыс.), на Сахалине — на 12% (до 2,5 тыс.).

По подсчетам «Русской службы Би-би-си» и «Медиазоны», только после службы в ЧВК «Вагнер» на свободе оказались более 31 тыс. заключенных. Эта статистика не включает боевиков других подразделений, где также служат уголовники.

Согласно базе судебных решений, которую изучила «Вёрстка», за почти четыре года войны вернувшиеся с фронта российские военные убили и покалечили более 1000 человек. От рук «ветеранов» погиб как минимум 551 человек: 274 убиты, 163 скончались после тяжких телесных повреждений, 78 погибли в ДТП, ещё 36 стали жертвами других преступлений, включая склонение к употреблению наркотиков.

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