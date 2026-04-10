Hennessey доработала Ford Mustang к своему 35-летнему юбилею 2 10.04.2026, 18:17

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Фото: Hennessey

Фотофакт.

Техасское ателье Hennessey Performance приурочило к своему 35-летнему юбилею выпуск специальной версии суперкара Ford Mustang под названием Super Venom, который призван стать одним из самых мощных дорожных «Мустангов». Тираж составит 35 экземпляров.

Модель базируется на Mustang 2026 года. Пятилитровый двигатель V8 оснастили увеличенным нагнетателем, что счет чего отдача увеличилась до 850 л.с. и 881 Нм крутящего момента при 4900 об/мин. Hennessey утверждает, что такой Mustang способен преодолеть четверть мили всего за 10,9 секунды и разогнаться на этом отрезке до 214 км/ч, а также ускоряться до 60 миль в час (96 км/ч) за 3,2 секунды.

Внешне Super Venom можно узнать по новым карбоновым элементам, включая сплиттер и боковые юбки, а также по воздуховоду на капоте для отвода горячего воздуха, большому антикрылу сзади и кастомным 20-дюймовым дискам. Автомобиль украсили эмблемами с числом 35 и графическим изображением на капоте, отсылающим к 1991 году основания фирмы.

Фото: Hennessey

Фото: Hennessey

Фото: Hennessey

Несмотря на доработки, на автомобили продолжает действовать заводская гарантия Ford. Тюнеры также дают свою гарантию на 3 года или 58 тыс. км пробега. Hennessey еще не объявила цены на автомобили из тиража в 35 машин, однако «обычная» версия Super Venom с форсированным двигателем стоит от 150 тыс. долларов в комплектации GT или от 164 тыс. долларов в исполнении Dark Horse. Для сравнения: новый «Мустанг» в топовой версии Dark Horse SC от Ford стоит от 108,5 тыс. долларов.

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