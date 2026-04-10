В Минске пропал успешный предприниматель

В Минске пропал успешный предприниматель5
- 10.04.2026, 21:16
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Он ушел из дома 30 марта.
Информацию о поисках 49-летнего Дмитрия Тарасикова опубликовали в соцсетях поисково-спасательного отряда «Ангел». В ориентировке сказано, что мужчина ушел из дома утром 30 марта. С того момента минчанин не выходит на связь, его местонахождение не установлено. Вот что известно на данный момент.
Несколько лет назад супруги Дмитрий и Алина Тарасиковы занимались успешным семейным бизнесом — производством масла. Журналисты решили связаться с Алиной, чтобы узнать подробности поисков Дмитрия.
Как оказалось, последние 1,5 года пара находится в разводе, но поддерживает связь из-за детей и общего бизнеса. В милицию, по словам женщины, с заявлением о пропаже Димы обратилась его мама.
— Он действительно ушел из дома 30 марта. Кажется, в розыск объявили 2 апреля, когда поняли, что его совсем не могут найти. Друзей и знакомых уже опросили, мы со всеми на связи — никто не знает, где он. По камерам видно, что последний раз Дима заходил в «Корону» на Корженевского, поел там — и все, с тех пор ничего не известно.
По словам Алины, последние две недели она находилась в Москве. Вернувшись, написала Дмитрию — сообщение он прочитал, но не ответил. Сейчас телефон мужчины выключен.
— Со старшей дочерью Дима выходил на связь в 20-х числах марта. Сперва писал мне, предлагал поболтать, но я сказала, что в Москве. Он начал писать дочке, что «была депрессуха и хотелось поговорить». Последний раз онлайн он был 1 апреля. У нас общий бизнес, двое детей, мы были в браке 20 лет — конечно, я очень за него переживаю.
Журналисты также связались с руководителем ПСО «Ангел» Сергеем Ковганом. По словам собеседника, первым к ним обратился друг Дмитрия. Известно, что в тот день мужчина по просьбе матери отправился в магазин, до него он дошел. Что случилось дальше — неизвестно.
— Рассматриваются все версии. Пока новостей нет, мужчина числится пропавшим без вести. Сотрудники правоохранительных органов проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению его местонахождения. Мы обзванивали и взяли на контроль больницы и учреждения, но там он не фигурировал. Также нами ведется информационная работа, будут отрабатываться все поступившие сведения.